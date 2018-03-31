Представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН проинформировали общественность о том. что у Командорских островов случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,5. Сейсмологи сообщили следующее: - "сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени. Его эпицентр находился в Беринговом море между Командорскими островами Медный и Беринга на глубине 35 километров в 88 километрах восточнее села Никольское Алеутского района Камчатского края".



Специалисты обратили внимание общественности на тот момент, что это было второе землетрясение на протяжении только нескольких часов.

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