|На протяжении всего нескольких часов у Командорских островов произошло два землетрясения
|31.03.2018 05:36
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Представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН проинформировали общественность о том. что у Командорских островов случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,5.Сейсмологи сообщили следующее: - "сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени. Его эпицентр находился в Беринговом море между Командорскими островами Медный и Беринга на глубине 35 километров в 88 километрах восточнее села Никольское Алеутского района Камчатского края".
Специалисты обратили внимание общественности на тот момент, что это было второе землетрясение на протяжении только нескольких часов.
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