Жителям города Волоколамска Московской области выдали первую партию респираторов и масок. Сегодня на мусорном полигоне "Ядровой" вступил в силу режим повышенной готовности.

"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О режиме чрезвычайного положения не идет ", - сообщили в пресс-службе города. Об этом передает со ссылкой на .

Сейчас действует ограничениях на ввоз мусора на полигон. Также проходят регулярные замеры воздуха и информирование местного населения.

В разных районах Московской области россияне начали массово выходить на митинги из-за ядовитых выбросов газа на мусорных свалках. Жители перекрывают дороги и не пропускают мусоровозы.

В подмосковном городе Коломне после очередного выброса ядовитого газа жители вышли на митинг. Они задерживали мусоровозы из Москвы, пишет Медуза.

Протест закончился массовыми арестами между активистов. Сотрудники полиции задержали около 20 человек. В мэрии города пообещали принять меры по рекультивации свалки.

В Дмитровском районе Московской области в протестных акции приняли участие 150 человек. Жители требуют прекратить свозить мусор на свалку. По словам местных, полигон "Непейно" переполнен.

Активист Николаев рассказал, что на эту свалку привозят мусор из Москвы, Клина, Дубны и других городов России. Это противоречит регламенту Дмитровского полигона.

Интересно, что власть района отрицает факт протеста.

"Жители не перекрывали дорогу. Это не митинг. Люди пришли посмотреть на поток мусоровозов. Однако ни одной машины сегодня не было ", - заявили в пресс-службе администрации.

Власти Волоколамского района Московской области согласились ввести режим чрезвычайной ситуации с 30 марта в связи с выбросом газа метана на мусорном полигоне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира