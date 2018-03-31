|Все о бульдозерах
|31.03.2018 05:44
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Бульдозером называют землеройную машину, которая оснащена гусеницами. Техника оборудована отвалом, благодаря чему быстро и эффективно справляется с одной из главных задач – выкапыванием грунта и его транспортировкой.
Бульдозеры б/у известных марок Caterpillar, Shehwa, Shantui, New
Holland, Komatsu представлены в каталоге компании HEAVY FAIR.
Вся спецтехника прошла техническую и юридическую проверку и
находится в хорошем состоянии.
Сфера использования
Без бульдозера сложно обойтись на стройплощадках и в карьерах, где ведется добыча полезных ископаемых.
Бульдозеры выполняют следующие операции:
Специфика техники
Основное преимущество бульдозеров – способность работать на территории с неровной поверхностью. Благодаря наличию гусениц они легко перемещаются по участкам со сложным рельефом – например, в карьерах.
Модельный ряд спецтехники включает бульдозеры, которые оборудованы поворотным или неповоротным отвалом, а также универсальную технику, отвал которой представляет собой две шарнирно сочлененных половины.
Отвалы оснащаются приводом, благодаря которому они могут двигаться – опускаться и подниматься.
В зависимости от области использования бульдозеры могут агрегатироваться уширителями, откосниками, рыхлителями и другим оборудованием.
Преимущества HEAVY FAIR
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HEAVY FAIR осуществляет доставку спецтехники по РФ.
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