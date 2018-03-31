30 марта оккупанты применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 31 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы и минометы возле Авдеевки, Водяного, Марьинки, Павлополя, Гнутово, Верхнеторецкого, Лебединского, Богдановки, шахты "Бутовка", Каменки, Новотроицкого, Песок, Опытного, Марьинки, Широкино, Талаковки и Пищевика.На луганском направлении оккупанты применяли пулеметы и стрелковое оружие в районе Катериновки и Луганского, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1905522372791893 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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