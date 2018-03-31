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За первый день пасхального перемирия на Донбассе боевики 32 раза открывали огонь – штаб АТО
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31.03.2018 05:44
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30 марта оккупанты применяли гранатометы, минометы и пулеметы,
сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали
на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО /
Facebook Об этом утром 31 марта сообщил пресс-центр штаба
АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты
использовали гранатометы и минометы возле Авдеевки, Водяного,
Марьинки, Павлополя, Гнутово, Верхнеторецкого, Лебединского,
Богдановки, шахты "Бутовка", Каменки, Новотроицкого, Песок,
Опытного, Марьинки, Широкино, Талаковки и Пищевика.На луганском
направлении оккупанты применяли пулеметы и стрелковое оружие в
районе Катериновки и Луганского, говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1905522372791893
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта.
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