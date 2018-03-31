Представители экстренных служб Москвы проинформировали общественность о том, что на Варшавском шоссе столицы произошло следующее ДТП: между собой столкнулись следующие транспортные средства: троллейбус, машина скорой помощи и легковой автомобиль.

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