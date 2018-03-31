|В результате ДТП на Варшавском шоссе Москвы пострадали 3 человека
|31.03.2018 05:52
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Представители экстренных служб Москвы проинформировали общественность о том, что на Варшавском шоссе столицы произошло следующее ДТП: между собой столкнулись следующие транспортные средства: троллейбус, машина скорой помощи и легковой автомобиль.В результате ДТП пострадали люди - 3 человека.
Поэтому было принято решение ограничить движение в сторону центра по этой дороге.Что касается обстоятельств ДТП, они выясняются.
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