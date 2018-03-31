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Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: при пожаре в жилом доме на юго-востоке cтолицы спасли четыре человека
31.03.2018 05:52

Пожар произошел на юго-востоке российской столицы. Горела одна из квартир жилого дома. 

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они спасли из огня четырех человек. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы ГУ МЧС по Москве.
В управлении сообщили следующее: - "пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены 4 человека". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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