Наркоманы в Таллине украли у начальника штаба центра киберзащиты НАТО Франца Лантенхаммера ноутбук и пять флешек с секретной информацией. Как уточняет газета Lux Express, подполковник также лишился своих чемодана и сумки.

По данным издания, офицер бундесвера собирался вылететь во Франкфурт и, припарковав у аэропорта машину, отлучился "буквально на час". Когда глава центра киберзащиты вернулся, одно из стёкол автомобиля было разбито, а дорогостоящая техника с не менее ценным содержимым исчезла.

Вскоре "на уши" была поднята вся полиция. По видеозаписи с камер наблюдения удалось вычислить воров. Ими оказались местные наркоманы, которые к тому времени уже успели продать ноутбук за 50 евро, чтобы купить себе очередную дозу.

В течение суток компьютер всё же вернули, как и всё остальное.

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