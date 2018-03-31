Представители спецслужб информируют общественность о том, что колонна из 81 автобуса, в которых находились члены бандформирований с семьями, покинула Восточную Гуту через гуманитарный коридор, который образовался в поселении Эрбин. Через этот коридор Восточную Гуту покинули более 5 тысяч человек. В основном, это боевики и члены их семей.

Обратим внимание, что в пути колонну сопровождали. Это были сирийские силовые структуры. Существенную помощь оказали военная полиция РФ. Мероприятия, которые касаются вывода боевиков, продолжатся еще несколько дней.

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