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В Китае начинают торговать нефтяным фьючерсом в юанях
31.03.2018 06:14

На этой неделе на торгах на Шанхайской международной энергетической биржи начали активно торговать нефтяным фьючерсом, который номинирован в китайской национальной валюте.

Что касается торжественной церемонии, она состоялась в ходе открытия торгов. 
Обратим внимание, что поставки «черного золота» осуществляются из портов Катара, Омана, Йемена, Ирака (Басра), а также Восточного Китая. Порты погрузки в дальнейшем скорректируют с учетом рыночных условий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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