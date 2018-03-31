|В Китае начинают торговать нефтяным фьючерсом в юанях
|31.03.2018 06:14
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На этой неделе на торгах на Шанхайской международной энергетической биржи начали активно торговать нефтяным фьючерсом, который номинирован в китайской национальной валюте.Что касается торжественной церемонии, она состоялась в ходе открытия торгов.
Обратим внимание, что поставки «черного золота» осуществляются из портов Катара, Омана, Йемена, Ирака (Басра), а также Восточного Китая. Порты погрузки в дальнейшем скорректируют с учетом рыночных условий.
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