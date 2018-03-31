Игрок "Манчстер Сити" рассказал, чем отличается менталитет европейских игроков от наших,передает со ссылкой на .

"Разница в менталитете огромна. Европейцы с детства знают, что если дать слабину: сегодня нет настроения, похожу, а завтра побегаю, то их уже подпирает следующий, кто хочет больше играть. Там специалисты все видят, записывают на видео каждую тренировку. Один из помощников Гвардиолы как-то позвал меня и сказал, что люди из России и Украины не добиваются успеха в Европе. Если они где-то чувствуют деньги, чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии ", -передает слова .

рассказал о том, плакаты каких игроков висели у него дома в детстве, описал Гвардиолу одним словом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира