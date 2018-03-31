|В Турции испытания собственных баллистических ракет прошли успешно
|31.03.2018 06:22
|
Представители Анкары проинформировали общественность о том, что испытания баллистических ракет собственной разработки прошли успешно.Пробные запуски выполнялись на военном полигоне в Синопе. В рамках испытаний эксперты занимались оценкой возможностей двигателя ракет после отключения системы наведения.
Напомним, что ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание общественности на тот момент, что оборонная промышленность страны планирует наладить производство беспилотных танков.
Поделитесь статьей с друзьями