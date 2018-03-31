запланировало потратить текущего года почти 4 млрд грн на обустройство полигонов, строительство общежитий для контрактников и ремонт столовых.

"Создания нормальных бытовых условий для военнослужащих - одно из первоочередных задач. В этом году на капитальное строительство военных объектов предусмотрено около 4 миллиардов гривен", - сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления полковник Александр Чергинец, передает со ссылкой на .

Средства пойдут на развитие инфраструктуры полигонов, пунктов постоянной дислокации воинских частей. Запланировано провести капитальный ремонт столовых. Их переведут на новую систему обеспечения питанием военнослужащих.

Кроме этого, планируется построить 184 общежитий для военнослужащих-контрактников.

12 декабря 2017 года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

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