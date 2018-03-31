Число автомобилей на дорогах возрастает день ото дня, они перестали быть недостижимой мечтой. В некоторых семьях автопарк состоит из двух и более транспортных средств. Производители предлагают огромное число моделей – от представительского до эконом-класса, от роскошного спорткара до семейного минивэна.

Однако автомобиль – это техника, а техника имеет свойство ломаться. Некоторые – чаще, другие – очень редко, но в любом случае, когда такая неприятность застала в дороге, придется вызывать техническую помощь или эвакуатор (в совсем сложных ситуациях). Ломаются автомобили независимо от марки и стоимости.

Как правило, владельцы автомобилей не откладывают исправление дефектов в долгий ящик – проводят плановые осмотры, своевременное техобслуживание автомобилей. Но от внезапной поломки никто не застрахован. Машина может отказать по причине плохого топлива, севшего аккумулятора. Бывают еще случаи, когда автовладельцы закрывают машину с ключами в салоне. Может лопнуть шина или закончиться бензин.

Оказавшись один на один с отказывающейся двигаться дальше машиной, можно, конечно, попробовать устранить неполадку собственными силами. Но правильнее – вызвать техпомощь. Большинство поломок могут быть устранены на месте, поскольку машины техпомощи оснащены соответствующим оборудованием и инструментарием для диагностики на месте. И даже некоторые запчасти могут быть оперативно заказаны и доставлены в необходимое место благодаря интернет магазину https://ZMParts.ru, будь то топливная форсунка на Шевроле или тормозные колодки для Бентли.

Кроме того, большим преимуществом является то, что вызвать мастера можно в любое время суток – такие мастерские, оказывающие подобные услуги, работают круглосуточно. На место приедет специалист (электрик или автомастер), который даст квалифицированную консультацию, устранит неисправность, заменит дефектную деталь, а в случае необходимости отбуксирует автомобиль на СТО для более детального осмотра и соответствующего ремонта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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