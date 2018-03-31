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Журналист BuzzFeed рассказал, что экс-глава "Газпром-Медиа" Лесин перед смертью согласился сотрудничать с властями США
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31.03.2018 06:32
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Бывшего министра печати РФ и экс-главу "Газпром-Медиа" Михаила
Лесина избили до смерти в Вашингтоне накануне его дачи показаний в
министерстве юстиции США, что может говорить о неспособности
американских властей защищать важных свидетелей, заявил репортер
портала BuzzFeed Энтони Кормьер. Правоохранители США признали
смерть Лесина несчастным случаем Фото: EPA Журналист подчеркнул,
что "уверен в этой информации на 100%". По словам Кормьера, Лесин
"находился под серьезным давлением" после того, как сенаторы Роджер
Уикер и Линдси Грэм опубликовали информацию о его недвижимости и
финансах в США."Это была одна из причин, по которой он предложил
свои услуги правительству США", – пояснил репортер.27 марта
портал BuzzFeed опубликовал расследование, в котором говорится, что
Лесина в Вашингтоне избили до смерти наемные убийцы. На следующий
день он якобы должен был дать показания сотрудникам министерства
юстиции США."Большинство сотрудников ФБР, c которыми мы
разговаривали, – а между них и те, кто вел расследование, и
те, кто видел материалы дела – не верят, что человек просто
напился, пришел к себе в номер, упал и нанес самому себе тяжелейшие
травмы головы, туловища, рук и ног. Они считают, что это нелепая
версия. Большинство людей в ФБР уверены, что Лесина убили", –
отметил Кормьер.Журналист считает, что полиция США и ФБР могут
скрывать информацию о преступлении, чтобы не показывать
неспособность защитить важных свидетелей."Лесин был вынужден
покинуть Россию из-за опасений за свою жизнь. Исчерпав все
возможности защиты, он обратился к американскому правительству,
заявив, что может стать источником важной информации. И
следовательно, один из вопросов, на который мы пытаемся найти
ответ, звучит так – может ли правительство защитить тех, кто
предлагает ценную информацию?", – рассказал репортер.Кормьер
признал, что у его издания "пока у нас нет никаких данных, которые
позволили бы утверждать, что эта смерть как-то связана с Кремлем".
При этом в указанном расследовании говорилось, что Лесин могли
убить сотрудники спецслужб РФ, которых нанял близкий к президенту
РФ Владимиру Путину олигарх. Журналист не стал раскрывать имя
предполагаемого заказчика."Это очень чувствительная информация, и
сейчас я не могу сказать, какими именно данными мы располагаем.
Насколько я могу судить, речь идет о деловых проблемах, которые
возникли из-за бизнеса в России", – уточнил Кормьер.О
смерти Лесина стало известно 6 ноября 2015
года. Изначально полиция называла причиной смерти
Лесина "тупую силовую травму головы". В октябре
2016 года власти США признали смерть Лесина несчастным
случаем.В июле 2017 года издание BuzzFeed, ссылаясь на двух
сотрудников ФБР и одного служащего разведки, писало,
что россиянина могли убить бейсбольной битой.
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