Бывшего министра печати РФ и экс-главу "Газпром-Медиа" Михаила Лесина избили до смерти в Вашингтоне накануне его дачи показаний в министерстве юстиции США, что может говорить о неспособности американских властей защищать важных свидетелей, заявил репортер портала BuzzFeed Энтони Кормьер. Правоохранители США признали смерть Лесина несчастным случаем Фото: EPA Журналист подчеркнул, что "уверен в этой информации на 100%". По словам Кормьера, Лесин "находился под серьезным давлением" после того, как сенаторы Роджер Уикер и Линдси Грэм опубликовали информацию о его недвижимости и финансах в США."Это была одна из причин, по которой он предложил свои услуги правительству США", – пояснил репортер.27 марта портал BuzzFeed опубликовал расследование, в котором говорится, что Лесина в Вашингтоне избили до смерти наемные убийцы. На следующий день он якобы должен был дать показания сотрудникам министерства юстиции США."Большинство сотрудников ФБР, c которыми мы разговаривали, – а между них и те, кто вел расследование, и те, кто видел материалы дела – не верят, что человек просто напился, пришел к себе в номер, упал и нанес самому себе тяжелейшие травмы головы, туловища, рук и ног. Они считают, что это нелепая версия. Большинство людей в ФБР уверены, что Лесина убили", – отметил Кормьер.Журналист считает, что полиция США и ФБР могут скрывать информацию о преступлении, чтобы не показывать неспособность защитить важных свидетелей."Лесин был вынужден покинуть Россию из-за опасений за свою жизнь. Исчерпав все возможности защиты, он обратился к американскому правительству, заявив, что может стать источником важной информации. И следовательно, один из вопросов, на который мы пытаемся найти ответ, звучит так – может ли правительство защитить тех, кто предлагает ценную информацию?", – рассказал репортер.Кормьер признал, что у его издания "пока у нас нет никаких данных, которые позволили бы утверждать, что эта смерть как-то связана с Кремлем". При этом в указанном расследовании говорилось, что Лесин могли убить сотрудники спецслужб РФ, которых нанял близкий к президенту РФ Владимиру Путину олигарх. Журналист не стал раскрывать имя предполагаемого заказчика."Это очень чувствительная информация, и сейчас я не могу сказать, какими именно данными мы располагаем. Насколько я могу судить, речь идет о деловых проблемах, которые возникли из-за бизнеса в России", – уточнил Кормьер.О смерти Лесина стало известно 6 ноября 2015 года. Изначально полиция называла причиной смерти Лесина "тупую силовую травму головы". В октябре 2016 года власти США признали смерть Лесина несчастным случаем.В июле 2017 года издание BuzzFeed, ссылаясь на двух сотрудников ФБР и одного служащего разведки, писало, что россиянина могли убить бейсбольной битой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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