Сегодня в Украине в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на Львовщине и Закарпатье умеренные дожди, ночью с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10 +15 градусов, на юге, в центральных областях кое-где до +15 +20 градусов. Об этом сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10 +15 градусов, на юге, в центральных областях кое-где до +15 +20 градусов.

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