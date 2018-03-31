Украина в дальнейшем будет продолжать противиться подрывной деятельности Российской Федерации (РФ) и объявлять персонами нон-грата лиц, причастных к неправомерным действиям. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины в связи с объявлением о высылке 13 украинских дипломатов.

"Это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже длительное время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права, считает возможным вести агрессивные необъявленные войны, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, нарушать права и свободы граждан, в том числе их неотъемлемое право на жизнь", - говорится в заявлении Украины, передает со ссылкой на .

Отмечается, что такие меры Россия осуществила в ответ на высылку Украиной 13 дипломатов . Однако, как отмечает , российские дипломаты осуществляли в нашем государстве деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

"Это был жест солидарности с партнерами, ответ на обоснованные подозрения относительно ответственности России за совершение грубого нарушения международного права и режима нераспространения - применение оружия массового поражения против гражданского населения в мирное время. Следует отдельно подчеркнуть, что это первый дерзкий случай применения химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны", - указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В отмечают, что трагедия Солсбери (Великобритания) является продолжением агрессивной политики Москвы, направленной на нарушение суверенитета иностранных государств и подрыва международного правопорядка.

"Украина предпринимает и будет и впредь принимать все меры с целью противодействия и предотвращения системному и постоянному вмешательству, подрывным действиям в дела Украины, в т.ч. путем объявления персонами нон-грата лиц, подозреваемых в причастности к таких неправомерных действий", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 30 марта, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о зеркальных мерах в отношении стран, которые выслали российских дипломатов в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Отметим, ранее сообщалось, что из-за отравления Скрипача в Великобритании ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. На данный момент решение о выдворении российских дипломатов приняли 28 стран, в общем решено выслать 147 россиян.

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