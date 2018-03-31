Какое время лучше, чтобы пить зеленый чай с целью потерять вес и сколько раз в день нужно его потреблять? Оказывается, чай лучшее пить в промежутках между приемами пищи. Это потому, что, когда в желудке есть пища, зеленый чай может повлиять на процесс поглощения, раздражая желудок. То есть, возможны некоторые нежелательные побочные эффекты.

Да, и согласно китайской медицине, тоже не хорошо, когда желудок пуст. Поэтому, если он у вас чувствительный, лучшее время выпить чаю – это промежутки между приемами пищи. В день хорошо потреблять от 3 до 6 чашек и более. Начинающий любитель чая потребляет от 1 до 3 чашек, а более опытный пьет столько, столько ему хочется. Если у вас отличный желудок, вы чувствуете себя хорошо, когда пьете чай, тогда не откажите себе в чашечке чая утром. Хороший чай блокирует поглощение железа, тиамина и, согласно китайским исследованиям, жиров и белков. Пить чай с едой и хорошо и плохо. Все зависит от того, как вы себя чувствуете.Если вы только начинаете пить чай ежедневно, предлагаем потреблять его между приемами пищи и только 3 чашки в день, используя сыпучий зеленый чай, постепенно увеличивая дозу до 6 чашек в день.С рыхлым зеленым чаем 3 грамма сухих листьев должны быть в состоянии влить 3 раза, чтобы дать вам 3 чашки.В зависимости от того, насколько вы чувствительны к кофеину, рекомендуется избегать пить чай после ужина, чтобы не потерять сон.

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