Власти Южной Кореи объявили, что вводятся меры экстренного реагирования по причине повышенной концентрации ядовитых веществ, которые находятся в атмосфере. Обратим внимание, что в среднем по стране их допустимый уровень превысил в 4-5 раз, информируют общественность представители министерства охраны окружающей среды.

Чтобы бороться с ядовитым смогом было принято решение закрыть общественные парковки, ограничив таким образом автомобильный трафик. Также сокращены часы работы загрязняющих воздух предприятий. Кстати, на улицах Сеула активно работают поливальные машины.

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