|Министерство охраны окружающей среды в Южной Корее: страну поглотил ядовитый смог
|31.03.2018 06:37
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Власти Южной Кореи объявили, что вводятся меры экстренного реагирования по причине повышенной концентрации ядовитых веществ, которые находятся в атмосфере.Обратим внимание, что в среднем по стране их допустимый уровень превысил в 4-5 раз, информируют общественность представители министерства охраны окружающей среды.
Чтобы бороться с ядовитым смогом было принято решение закрыть общественные парковки, ограничив таким образом автомобильный трафик. Также сокращены часы работы загрязняющих воздух предприятий. Кстати, на улицах Сеула активно работают поливальные машины.
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