Президент США Дональд Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов, которые Вашингтон собирался потратить с целью содействия восстановлению Сирии и предоставления гуманитарной помощи в этой стране. Об этом сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон в феврале на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” обещал, что Вашингтон выделит дополнительно 200 млн долларов на поддержку гуманитарных усилий в Сирии.

По сведениям издания, Трамп дал распоряжение Госдепартамента заблокировать выделение этих средств. Как сообщили источники газеты, президент принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось о том, что США привержены выделению указанной суммы.

Напомним, 29 марта выступая в Ричфилди (штат Огайо) американский руководитель Дональд Трамп анонсировал завершение военной операции в Сирии после разгрома террористической группировки “Исламское государство”. По его словам, пришло время, когда о Сирии должны заботиться “другие люди”. Президент США также пообещал, что террористическая группировка “Исламское государство” полностью потеряет всю занятую ею территорию.

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