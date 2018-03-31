|Щасливі разом: Катя Осадча і Юрій Горбунов відпочили у Гамбурзі (ФОТО)
|31.03.2018 06:42
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Спільні свтілини Каті Осадчої та Юрія Горбунова (якщо лиш це не черговий проект на телебаченні) - неймовірна рідкість, тож не дивно, що селфі з відпочинку закоханих у Гамбурзі, шанувальники оцінили із захватом.
Так, подружжя влаштувало собі відпочинок і вирушило у Кімеччину, де відвідало концерт гурту Metallica. Окрім того, Катя та Юрій погуляли старим містом і потішили фанів світлинами.
"Той випадок, коли попав на концерт за компанію, але емоцій додому везеш повну валізу", - прокоментувала подорож Осадча.
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