|Российский Центр по примирению враждующих сторон: из Восточной Гуты вывели удалось более 113 тысяч человек
|31.03.2018 06:45
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Обратим внимание на тот момент, что с начала действия гуманитарных пауз сирийскую Восточную Гуту покинули более 113 тысяч человек.В настоящий момент эта цифра ставила - 113 715 человек, информирует общественность представители российского Центра по примирению враждующих сторон.
Обратим внимание, что только 25 марта из города Дума в населенный пункт Мухайям Аль-Вафедин отправились более 1092 мирных жителей.
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