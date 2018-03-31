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Российский Центр по примирению враждующих сторон: из Восточной Гуты вывели удалось более 113 тысяч человек
31.03.2018 06:45

Обратим внимание на тот момент, что с начала действия гуманитарных пауз сирийскую Восточную Гуту покинули более 113 тысяч человек. 

В настоящий момент эта цифра ставила - 113 715 человек, информирует общественность представители российского Центра по примирению враждующих сторон.
Обратим внимание, что только 25 марта из города Дума в населенный пункт Мухайям Аль-Вафедин отправились более 1092 мирных жителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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