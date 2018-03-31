Фанат иерусалимского “Бейтара” и один из главарей околофутбольной юдонацистской банды “Ла Фамилиа” Омер Голан, проломив голову молотком болельщику “Хапоэль Тель-Авив” левых взглядов Юрию Седлецкий, приговорен к 10 годам тюрьмы и выплате 100 тыс. шекелей компенсации пострадавшему. Об этом сообщает со ссылкой на israelinfo.

Подельники Голана также приговорены к длительным срокам лишения свободы. Асе Басано, также из главарей “Ла Фамилиа”, получил 5 лет тюрьмы, Матан Шимон — до 50 месяцев, Йоав Наассона — до 46 месяцев тюремного заключения.

Все обвиняемые подписали соглашения с правосудием, признав себя виновными в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, преступном сговоре и других преступлениях в рамках своей “фанатской” активности. Меру наказания определила коллегия судей под председательством Раанана Бен-Йосефа, и семьи обвиняемых восприняли суровые приговоры, как гром между ясного неба.

Осужденный Голан потерял сознание в зале суда, его мать начала истерически кричать и также получила медицинскую помощь.

В октябре 2015 года, в разгар националистических страстей на почве “интифады Аль-Акса” в Иерусалиме, Голан с дружками, захватив с собой молоток, подстерегли группу болельщиков тель-авивского “Хапоэль” у стадиона Блюмфильд и атаковали их. Перед нападением Голан говорил, что собирается убить кого-то из болельщиков “вражеской” команды, и сначала прокуратура предъявила ему обвинение в покушении на убийство.

В представленном прокуратурой обвинительном заключении отмечалось, что Голан с единомышленниками создали свою группу, чтобы “сеять на футбольных площадках вандализм и насилие на почве анархической и расистской идеологии, основанной на ненависти к арабам, и нападать на болельщиков других команд”.

В приговоре суда подчеркивается жестокость и бессмысленность атаки, устроенной фанатами Бейтара, а также тяжесть и необратимость увечий, причиненных ими Юрию Седлецкий. Суд пришел к выводу, что преступники руководствовались “идеологическими и расистскими мотивами”, что равнозначно определению теракта.

Напомним, втором россиянину предъявлено обвинение по делу о причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции.

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