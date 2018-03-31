В большинстве случаев гранатовый сок не проявляет никаких побочных эффектов, но в некоторых случаях он может проявлять некоторую неблагоприятную реакцию, особенно у людей, страдающий аллергическими реакциями. Когда гранатовый сок потребляется одновременно с лекарством от низкого кровяного давления, пациент может испытывать слишком низкое кровяное давление или гипотонию.

Люди, страдающие астмой, должны потреблять гранатовый сок с максимальной осторожностью, так как употребление этого сока может спровоцировать некоторые аллергические симптомы, такие как тошнота, рвота и стать причиной многих проблем с дыханием.Диабетики тоже должны избегать потреблять гранатовый сок, так как он содержит более высокую концентрацию сахара. Чрезмерное потребление гранатового сока – это причина сыпи, зуда, свистящего дыхания, опухания губ и затруднения на момент глотания.



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