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Саудовская Аравия: сбиты 7 ракет, которые выпущены с территории Йемена
31.03.2018 06:53

ВВС Саудовской Аравии проинформировали общественность о том, что перехвачена ракета в районе города Эр-Рияда. 

В общем, этот снаряд сбит благодаря американскому противоракетному комплексу «Пэтриот». 
Немного позднее в вооруженных силах королевства проинформировали общественность о том, что только сбиты 7 ракет, которые были выпущены со стороны Йемена. Невзирая на этот, часть обломков попали просто в жилые районы. В результате случившегося погиб 1 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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