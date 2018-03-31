|Саудовская Аравия: сбиты 7 ракет, которые выпущены с территории Йемена
|31.03.2018 06:53
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ВВС Саудовской Аравии проинформировали общественность о том, что перехвачена ракета в районе города Эр-Рияда.В общем, этот снаряд сбит благодаря американскому противоракетному комплексу «Пэтриот».
Немного позднее в вооруженных силах королевства проинформировали общественность о том, что только сбиты 7 ракет, которые были выпущены со стороны Йемена. Невзирая на этот, часть обломков попали просто в жилые районы. В результате случившегося погиб 1 человек.
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