Новоназначенный директор Одесского художественного музея Александр
Ройтбурд на первую зарплату купит бутылку вина. В следующем месяце
Ройтбурд получит 4 656 грн Фото: Олександр Ройтбурд / Facebook "Но
со следующего месяца я буду получать гораздо больше – 4 656
гривен ($179)", – отметил он.Ройтбурд считает, что это
"конечно немного, но почти на 1000 грн больше чем у музейного
дворника, который получает 3 700 грн".Художник признался, что на
первые заработанные деньги купит бутылку вина и отметит главный
иудейский праздник Песах.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=583285995377780&id=100010891548220
Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей 19 марта.
Городские власти подписали с ним договор на пять лет.
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