Новоназначенный директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд на первую зарплату купит бутылку вина. В следующем месяце Ройтбурд получит 4 656 грн Фото: Олександр Ройтбурд / Facebook "Но со следующего месяца я буду получать гораздо больше – 4 656 гривен ($179)", – отметил он.Ройтбурд считает, что это "конечно немного, но почти на 1000 грн больше чем у музейного дворника, который получает 3 700 грн".Художник признался, что на первые заработанные деньги купит бутылку вина и отметит главный иудейский праздник Песах. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=583285995377780&id=100010891548220 Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей 19 марта. Городские власти подписали с ним договор на пять лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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