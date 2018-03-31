В Донецкой области объявили приговора мужчине, защищая 14-летнюю девушку, убил ее нападающего. Инцидент произошел в июле прошлого года.

"Девушка возвращалась домой около двух часов ночи. К ней подошел неизвестный мужчина. Схватил с шею. Угрожая ножом, заставлял выполнять все его указания. Крики девушки услышал локальный житель. Выбежал на улицу. Требовал отпустить девушку. Нападающий толкнул ее в сторону и бросился убегать . Мужчина побежал за ним следом, чтобы поймать ", - сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко,передает со ссылкой на .

Между мужчинами возникла драка. Нападающий получил тяжелые телесные повреждения, от которых умрут в больнице.

Суд, учитывая все обстоятельства уголовного производства, признал мужчину виновным. Приговорил к 2 годам лишения свободы. Однако, согласно Закону Украины "Об амнистии в 2016 году", одновременно является освободил его в зале суда от отбывания наказания.

Убийца сестры Ирины Ноздровськой Дмитрий Россошанский может выйти на свободу по амнистии.

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