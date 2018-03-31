|Объявили приговор мужчине, который убил нападающего 14-летней девушки
|31.03.2018 07:16
|
В Донецкой области объявили приговора мужчине, защищая 14-летнюю девушку, убил ее нападающего. Инцидент произошел в июле прошлого года.
"Девушка возвращалась домой около двух часов ночи. К ней подошел неизвестный мужчина. Схватил с шею. Угрожая ножом, заставлял выполнять все его указания. Крики девушки услышал локальный житель. Выбежал на улицу. Требовал отпустить девушку. Нападающий толкнул ее в сторону и бросился убегать . Мужчина побежал за ним следом, чтобы поймать ", - сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко,передает со ссылкой на .
Между мужчинами возникла драка. Нападающий получил тяжелые
телесные повреждения, от которых умрут в больнице.
Убийца сестры Ирины Ноздровськой Дмитрий Россошанский может выйти на свободу по амнистии.