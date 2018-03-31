Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины, в основном из посольства в Москве, и 5 - из консульства в Ростове. Из городов - где происходит большинство судов над украинскими политзаключенными. Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Россия, по традиции, действует подло и больно.

В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", - написала она.

По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию.

Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", - заверила Геращенко.

В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс.

Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром", - заявила Геращенко.

Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".

"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.

Напомим, 30 марта Россия объявила персонами нон грата 13 украинских дипломатов. Это было сделано в ответ на высылку Украиной 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Всего ответные меры РФ, связанные с высылкой российских дипломатов по "делу Скрипаля", коснулись 23 стран.

26 марта США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. После аналогичные меры предприняли еще более 28 стран мира.

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