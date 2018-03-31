В последние дни марта доллар подорожал до 26,54 грн. В то же время в начале месяца валюта постепенно дешевела. Так, 14 марта Нацбанк установил минимальный курс доллара — 25,92 грн.

Предложение валюты на межбанке начало снижаться с середины марта. Нацбанку пришлось выравнивать ситуацию и объявлять о продаже валюты, информирует svodka.net.

«С 13 марта гривна потеряла к доллару 62 копейки. Это говорит о аномальном характере роста курса в феврале в начале марта. Это произошло не через рыночные факторы. На это повлияла активная покупка нерезидентами облигаций госзайма Минфина», — говорит начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банк Аваль Юрий Гриненко.

Он добавил, что в феврале гривна укреплялась со скоростью примерно 20-25 коп. в день. Поэтому украинцы не покупали валюту. Ждали, что Нацбанк установит еще ниже курс. Спрос на валюту начал расти 12-13 марта. Тогда регулятор на двух аукционах выкупил с рынка $109,2 млн.

«Подорожание валюты в середине марта прогнозируемо. В течение ближайших двух недель мы ждали возвращения рынка в район 26,50-26,80 гривен за доллар. Такой диапазон способен предложить рынку «точку баланса», где ажиотаж скорее только утихнет», — отметил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

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По его словам, 30 марта и 2 апреля из-за пасхальных выходных дней в США и Европе местные банки работать не будут. Поэтому платежи через них будут зачислены уже апрелем. В четверг украинские финучреждения активно закрывали заявки. Основная часть торгов по доллару прошла в диапазоне 26,4-26,6 грн.

«Спрос и предложение на рынке сбалансируется после того, как валюту начнут продавать аграрии. Они пересмотрят свой платежный календарь из-за аномальных погодных явлений в марте», — говорит начальник отдела продаж ОТП Банка Юрий Крохмаль.

В марте гривна потеряла мощный фактор поддержки — инвестиции нерезидентов в ОВГЗ Министерства финансов. Резко выросли зимой после повышения учетной ставки НБУ до 17%.

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«В апреле на курс будет влиять повышенный спрос под вывод дивидендов, наличный рынок, как катализатор спекулятивных настроений, периоды налоговых платежей начиная с 20 числа, возмещение НДС. Среди общих факторов — интерес инвесторов к рынку украинских ценных бумаг и волатильность доллара на мировых финансовых рынках» , — считает директор казначейства банка Кредит Дніпро Олег Куренной.

По прогнозам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, в среднесрочной перспективе курс стабилизируется в широком диапазоне 25,9-27,1 грн за долл.

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