|
Порошенко назвал сторонников "Северного потока – 2" сообщниками Москвы в гибридной войне
|
31.03.2018 07:36
|
Строительство газопровода "Северный поток – 2" представляет собой
серьезную опасность для Украины, считает президент Петр Порошенко.
Порошенко: Для России "Северный поток – 2" – это инструмент
политического давления Фото: Петро Порошенко / Twitter Порошенко
подчеркнул, что строительство "Северного потока – 2"
представляет собой серьезную опасность для Украины: с одной
стороны, Киев ежегодно будет терять по $2 млрд пошлин за транзит
российского газа в страны Евросоюза, с другой стороны –
российский "Газпром", скорее только, уменьшит объемы поставок газа
в Украину.Порошенко подчеркнул, что для России "Северный
поток – 2" – это инструмент политического давления, при
этом, по его мнению, дело об отравлении бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании повлечет за собой
последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить
Германию и РФ.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый
бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает
строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд
м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток
протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³
каждая. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В
декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск
заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток"
не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. Правительство Германии
рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект".
Власти Германии уже предоставили России все разрешительные
документы на строительство трубопровода по территории
страны. Представитель Государственного департамента США Хизер
Нойерт заявила, что США могут ввести санкции против
компаний, которые сотрудничают с проектом "Северный поток –
2". Замглавы министерства иностранных дел Польши Конрад
Шиманьский говорил, что Польша намерена обсудить с
Германией отказ от строительства газопровода "Северный
поток – 2" в связи с отравлением бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира