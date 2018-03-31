Строительство газопровода "Северный поток – 2" представляет собой серьезную опасность для Украины, считает президент Петр Порошенко. Порошенко: Для России "Северный поток – 2" – это инструмент политического давления Фото: Петро Порошенко / Twitter Порошенко подчеркнул, что строительство "Северного потока – 2" представляет собой серьезную опасность для Украины: с одной стороны, Киев ежегодно будет терять по $2 млрд пошлин за транзит российского газа в страны Евросоюза, с другой стороны – российский "Газпром", скорее только, уменьшит объемы поставок газа в Украину.Порошенко подчеркнул, что для России "Северный поток – 2" – это инструмент политического давления, при этом, по его мнению, дело об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Германию и РФ.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". Власти Германии уже предоставили России все разрешительные документы на строительство трубопровода по территории страны. Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые сотрудничают с проектом "Северный поток – 2". Замглавы министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманьский говорил, что Польша намерена обсудить с Германией отказ от строительства газопровода "Северный поток – 2" в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки северный порошенко поток – россии для Теги: политика