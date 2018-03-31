Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил о совершении давления определенными лицами на него с предложением работать против НАБУ. Такую информацию Холодницкий сообщил во время брифинга, передает со ссылкой на .

В то же время, Холодницкий не предоставил конкретный ответ относительно того, кто именно совершал давление.

"Скажу так, когда негласно были предложения работать против НАБУ, я отказывался. К сожалению детективы НАБУ таким предложением по САПу воспользовались. Когда были, я говорил, что САП этим заниматься не будет",- заявил Холодницкий

Также глава специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил о наличии угроз для надлежащего расследования антикоррупционных дел.

"Как вы понимаете, в моем кабинете в силу специфики службы обсуждаются чуть ли не все производство. Я уже не задаю вопрос, например, что известно Генеральной прокуратуре и департаменту в отношении тех производств, которые мы обсуждали. Какие следственные и процессуальные негласные розыскные действия, что мы планировали? Не будет ли потом использования этих записей поводом для раскрытия и предупреждения фигурантов. Сам факт является опасный для этих производств, конечно",- заявил Холодницкий.

Напомним, как сообщалось ранее, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) дали объяснение по расследованию в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В частности, было заявлено, что ситуация, которая сложилась вокруг Холодницкого, не останавливает сотрудничество НАБУ и САП.

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