РФ высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживаются политзаключенные - И.Геращенко

Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины из городов, где происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными – в основном из посольства в Москве, и 5 – из консульства в Ростове, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5- из нашего консульства в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", – написала она.

По ее словам, родственники заключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", – заверила Геращенко.

Также по ее мнению, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам Страны ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами- в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, которая выступила солидарно с Британией и миром", – подчеркнула И.Геращенко.