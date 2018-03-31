Якобы стране действуют до двух тысяч заговорщиков, которые хотят свергнуть правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне парламентских выборов, намеченных на 8 апреля, заявил, что в стране действуют до двух тысяч заговорщиков, которые хотят свергнуть правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов.

«В Венгрии приблизительно 2 тысячи проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса», – сказал Орбан в пятницу в интервью первому каналу венгерского радио.

«Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради преобразования Венгрии в государство иммигрантов», – добавил премьер-министр.

По сообщениям СМИ, Орбан в последние месяцы в выступлениях стал уделять больше времени вопросу иммиграции, а также Соросу – выходцу из Венгрии и американскому финансисту и инвестору. Орбан обвиняет Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Джорджем Соросом неправительственных общественных организаций.

Как сообщалось, рейтинг партии Фидес (Fidesz; аббревиатура от FIatal DEmokraták SZövetsége, «Союз молодых демократов») премьера Венгрии Виктора Орбана упал до самых низких показателей с лета 2017 года.

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