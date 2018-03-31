|Ніна Матвієнко шокувала ірокезом та чорними губами (ФОТО)
|31.03.2018 07:48
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Відома співачка Ніна Матвієнко вже на концерті Каті Осадчої здивує шанувальників несподіваним номером з популярним співаком Monatik - дует обіцяє бути незвичним просто вже, з перших же фото, які з'явилися у мережі напередодні виступу.
70-річна Ніна Матвієнко стала зіркою нової фотосесії для видання JS, показавши разом із колегою незвичні образи.
Так, Ніна Митрофанівна приміряла ірокез та рожеву перуку і навіть нафарбувала губи чорною помадою, а от Монатік спробував себе у в'язанні спицями.
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