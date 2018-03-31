Система декларирования активов в Украине должна привлекать к ответственности государственных должностных лиц, а не создавать давление на гражданское общество, заявили в Государственном департаменте США. США призывают оперативно отменить требования декларирования активов для активистов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Фото: ЕРА "Система декларирования активов в Украине должна привлекать государственных должностных лиц к ответственности, а не создавать ненужное бремя или давление на гражданское общество. Этот карательный закон касается тех же людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремления украинского народа к демократической стране, руководствующейся верховенством закона", – сказано в сообщении.Госдепартамент США призывает "оперативно отменить" требования декларирования активов для активистов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также предоставить "временную амнистию для тех лиц, которые не подают декларации в установленные сроки".23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.Срок подачи электронных деклараций истекает 1 апреля.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. Его собираются внести в повестку дня на 3 апреля.29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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