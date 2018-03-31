Украины решил выплатить польскому филиалу компании ErnstYoung, который был выбран в качестве советника по приватизации государственной энергокомпании "", сразу все 3 миллиона долларов, передает со ссылкой на .

Месяц назад Украины утвердил победителя конкурса советников по продажи контрольного пакета (78,3% акций) "" филиал компании ErnstYoung, которая обошла на несколько баллов польский же филиал Rothschild, а также украинские представительства KPMG и PwC. Низкая цена услуг была важным, но не решающим фактором для победы. Свои предложения претенденты подавали еще на этапе подготовки конкурса.

"Поскольку конкурсные предложения являются закрытыми, узнать цены от остальных участников не представляется возможным. А вот цена победителя была известна еще в конце июля прошлого года - $3 млн или эквивалент 80 млн грн",- сообщает издание. При этом отмечается, что это 20% только годового бюджета Фонда на мероприятия, связанные с подготовкой объектов к приватизации в 2018 году.

Утверждение победителя правительством должно было дать старт подготовке "" но этого не произошло. По данным издания, именно сумма в 3 млн долл. могла стать "камнем преткновения" и причиной отсрочки приватизации. отказалось завизировать проект распоряжения Кабмина, а также соответствующие изменения в госбюджет для выделения денег советнику.

"Дело в том, что первоначально в проекте (Кабмина ред.) якобы фигурировала размытая формулировка "в случае успешной продажи объекта", по факту которой советнику полагалась половина выплаты (первая половина безусловная предоплата). В Минфине заметили, что это противоречит законодательству",- отмечает издание.

При этом отмечается, что целью приватизации является собственно сама приватизация, "а не какие-то цифровые показатели ее результатов".

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности, где 8 ноября 2017 года были учтены замечания Минфина, а документ отправлен на доработку.

Однако уже на одном из следующих заседаний кабминовского комитета проект, по словам источников, постановление появилось снова. "В нем не только не учтены правки и пожелания Минфина, но ситуация еще больше усугубляется: вместо разделения на безусловную и "успешную" части гонорара, юристам ErnstYoung предлагается выплатить сразу все $3 млн из госбюджета",- пишет издание. Именно в таком виде документ был принят правительством под №111 от 21 февраля 2018 года.

Также отмечается, что это распоряжение не рассматривалось Рабочей группой по подготовке рекомендаций и предложений к проектам решений Кабинета министров о приватизации и условий продажи объектов государственной собственности, подлежащих приватизации (коллегиальный орган при Кабмине), как это предусмотрено украинским законодательством.

Издание также предполагает, что процесс отбора советника может иметь коррупционную подоплеку, поскольку нет понимания, кто будет контролировать эффективность использования средств, выделенных советнику, кто будет нести ответственность, если работа советника (по подбору инвесторов, повышению инвестпривлекательности, особенно в свете того, что поляки возьмут 100% предоплаты услуг) будет выполнена некачественно.

"Не может ли появление "советников" означать реализацию банальных коррупционных схем? Готово ли НАБУ расследовать подобные факты? И как может ли это повлиять на громкую сделку по продаже ""? … Кто пролоббировал распоряжение правительства практически без изменений относительно привлечения советника на продажу ""? И нельзя ли назвать это превышением полномочий?", - задаются вопросом авторы статьи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира