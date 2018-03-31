На границе с Польшей украинские пограничники задержали автомобиль "Рено", разыскиваемый Интерполом

На украинско-польской границе правоохранители Мостиского отряда обнаружили иномарку, которую разыскивал Интерпол, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера днем в пункт пропуска "Краковец" прибыл автомобиль "Рено" польской регистрации под управлением гражданки Польши. Для прохождения контроля женщина выбрала полосу движения "зеленый коридор". Однако пересечь границу ей не удалось. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, транспортное средство 2007 года выпуска было похищено на территории Швейцарии", – говорится в сообщении.

Правоохранители проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г.Киев и передали водителя и автомобиль сотрудникам Национальной полиции Львовской области.