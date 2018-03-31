По данным издания, Белый дом поручил Государственному департаменту временно приостановить выплату денежных средств.

При этом отмечается, что решение было принято после того, как Трамп заявил об «очень скором» выводе американских военных из Сирии.

Издание также цитирует заявление американского лидера о том, что, если США покинут Сирию, они «предоставят другим возможность позаботиться о ней».

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости достижения полной победы над ИГ.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью The Times заявил, что президент Сирии Башар Асад останется у власти.

При этом он выразил надежду на то, что сирийский руководитель не станет «марионеткой» в руках Ирана.

«Башар останется (президентом Сирии. — ред.). Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать всё, что они хотят», — сказал бен Сальман.

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