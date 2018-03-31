На сегодняшний день у многих глав государств, которые являются членами Европейского союза, нет идеи Европы в сердцах: они заинтересованы в определенной финансовой поддержке, а остальное их не слишком интересует.

Об этом заявил президент Международного института мира, экс-депутат Европейского парламента от Социал-демократической партии Австрии Ханнес Свобода, информирует svodka.net.

По его словам, такую ситуацию нужно изменить, и в этом Евросоюзу может помочь Украина.

«Совершенно справедливо будет сказать, что не было четкой, сильной защиты проекта Европейского союза и того мира, которого нам удалось достичь. Внутри самого ЕС еще не было такого длительного периода мира. Первая мировая война закончилась в 1918 году, а следующая война началась в 1939-м, то есть прошло чуть больше 20 лет. Сейчас в самом ЕС с 1945 года продолжается мир и происходит экономическое развитие. Но люди должны защищать его, а политики — четко заявлять об этом. Но это то, чего не было сделано», — сказал он.

Свобода отметил, что вхождение «Партии свободы» в Австрии в правящую коалицию, с одной стороны, несколько опасно, ведь партии правого крыла имеют немного иную концепцию демократии.

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«Они думают, что можно просто сделать референдум, голосование, мы выйдем со слоганами и выиграем. С другой стороны, есть шанс, что правые популисты будут вынуждены принять демократические правила игры и Европейский союз», — добавил он.

Политик уточнил, что с 1996 года Европейский парламент получил больше полномочий, влияния, и это очень хорошо.

«Европейский союз в целом также очень изменился, но, думаю, в течение последних двух-трех лет произошел откат назад в ЕС, включительно с Европейским парламентом, потому что нет довольно сильного лидерства. Мы несколько потеряли нашу компетенцию и видение, а Европа была слишком вовлечена во всевозможные мелкие урегулирования, которые очень досаждали людям, и потеряла некоторые вещи, которые больше и важнее: сильную экономическую, внешнюю политику и политику безопасности, включая общий близкий контроль, чтобы дать Европе чувство общности», — подчеркнул Свобода.

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Он добавил, что сейчас потеряно совместное видение Европейского союза.

«И это произошло в том числе из-за того, что европейские институты — Еврокомиссия, Европарламент и частично Европейский совет глав государств — потеряли много энергии, чтобы думать о следующих шагах для Европы. Возможно, госпоже [Ангеле] Меркель (канцлер Германии, — ред.) и господину [Эммануэлю] Макрону (президент Франции, — ред.) удастся оживить процесс со стороны Европейского совета. Но много других лидеров государств должны будут последовать их примеру, и здесь я вижу много слабых мест», — подытожил Свобода.

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