В штате Флорида Соединенных Штатов Америки на побережье курортного района Понте-Ведра-Бич из вод океана выбросило часть корабля XVIII века, длинна которого составила более 15 метров, передает CBS47 .

Корпус судна нашла на пляже местная жительница Джулия Тернер, гуляя с 8-летним сыном.

"Так здорово увидеть этот кусочек истории, который сошел на берег в Понте-Ведра Бич! Местный антиквар говорит, что корпус судна, вероятно, датируется XVIII веком. Можно даже увидеть римские цифры, выгравированные в дереве", - прокомментировала находку американка.

Эксперты нашли объяснение тому факту, что обломок хорошо сохранился. По их словам, все дело в песке, в котором часть судна веками лежала на дне. Помимо этого, вероятно, при строительстве корабль обшили медью, ее остатки нашли на обломке.

Ученые из Морского музея измерили и запечатлели обломки. Теперь на основе полученого материала они создадут объемную модель затонувшего корабля.

Как сообщал svodka.net, в Китае археологи обнаружили запечатанный кувшин с жидкостью внутри , которому около двух тысяч лет. Археологи считают, что сосуд могли использовать для ритуальных целей.



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