Соединенные Штаты считают, что последние действия сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) ставят под сомнение их приверженность мирному урегулированию ситуации в Йемене. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома, передает .

“Йеменские хуситы ответили на попытки ООН по восстановлению политического процесса в Йемене угрозами осуществить новые безответственные ракетные атаки наподобие тех, которые были проведены в минувшее воскресенье. Эти действия ставят под сомнение приверженность хуситов мирному процессу”, — отмечается в документе. “Атаки вновь демонстрируют, что иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части Вооруженных Сил Иранской Исламской Республики) продолжает препятствовать возникающем политическому процессу, а также способствует эскалации военных действий и дестабилизации региона путем поставки оружия хуситам и другим”, — считают в Вашингтоне.

В нем также подчеркивается, что американская власть поддерживает процесс под эгидой ООН, который может помочь решить конфликт в Йемене и принести мир и стабильность в регион.

В минувшее воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками “Ансар Аллах” баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Рияд. В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения. Королевство обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявил, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на угрозы Тегерана.

Напомним, ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками мятежного движения “Ансар Аллах” (хуситы) из Йемена ракет, в том числе три в небе над столицей королевства.

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