Популярная американская светская львица, актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон приземлилась в международном аэропорту "Львов". Она прилетела по приглашению одной из реконструированных гостиниц города для торжественного открытия. О своем прибытии сообщила сама девушка, опубликовав фото города на странице в социальной сети Instagram.

Снимок Львова, сделанный из балкона высотки, Хилтон подписала с восхищением.

"Только что прибыла во Львов. Такой красивый город", - говорится в комментарии Пэрис к фото.

Известно, что мероприятие по открытию отеля пройдет в субботу, 31 марта. Соответственно, светская львица прибыла заранее, вечером в пятницу. Для перелета ей пришлось сделать пересадку. Из Лос-Анджелеса звезда прибыла в Турцию, а уже со Стамбула в украинский Львов. Пользователи сети обнародовали несколько фото со встречи со звездой в аэропорту, на которых можно увидеть, что для общения с девушкой прибыло множество журналистов.

По информации некоторых западных СМИ, Пэрис задержится на несколько дней в Украине, где сыграет DJ-сет на "благотворительном концерте". В страну она приехала с будущим мужем - актером Крисом Зилком, дедушка которого родился в Украине.

Как сообщал svodka.net ранее, Пэрис Хилтон прилетит на открытие реконструированного "Гранд Отеля". По словам владельца, отель готов уже практически месяц, однако его официальное открытие решили сделать именно во время поездки Пэрис в Украину.

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