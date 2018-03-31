За прошедший год население России стало более политически активным, и эта тенденция сохранится из-за усугубления внутренних проблем Кремля.

«Общей темой демонстраций стало активное осуждение коррупции, которую многие протестующие сочли главной причиной пожара в торговом центре (в Кемерово. – Ред.). Демонстранты обвинили режим Владимира Путина в том, что он позволил процветать коррупции в местной администрации в Кемерово и МЧС России, что привело к преступной халатности», – об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает «Апостроф», информирует svodka.net.

Отмечается, что обычно самые масштабные протесты в России координируют ключевые представители оппозиции, такие как Алексей Навальный.

«Нынешняя волна демонстраций поднялась сама собой через социальные сети и местные СМИ. Все началось с нескольких сотен протестующих и дошло до десятков тысяч после высказываний российских чиновников», – подчеркнули в разведке.

Кроме того, реакция президента РФ Владимира Путина на трагедию в виде отсутствия встреч с семьями погибших и постановочной фотографии также не осталась незамеченной.

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«Демонстрации, организовавшиеся спонтанно в 20 городах, и 15 тысяч протестующих в Москве, включая много детей и молодежи, смогли собраться без получения официальных разрешений городских властей. За прошедший год население России стало более политически активным, и эта тенденция сохранится, так как внутренние проблемы Кремля продолжают усугубляться», – добавили в Stratfor.

В материале отметили, что в случае разрастания митингов в более масштабное движение, у Путина появится больше внутренних проблем. И тогда он может провалить свой четвертый срок. Разведка США спрогнозировала усиление протестов, в случае воссоединения с влиятельными фигурами по типу Навального.

«Однако, если они сольются с другими протестами (например, акциями из-за отравления детей в Подмосковье или против сокращения зарплаты в Санкт-Петербурге), это может изменить ситуацию. Кремль окажется перед риском вызвать еще большее народное волнение, если решит разогнать демонстрации», – резюмировали разведчики.

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