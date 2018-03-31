Гражданка Польши пыталась пересечь границу с Украиной на Renault, похищенном в Швейцарии, и объявленном в международный розыск. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Днем 30 марта в пункт пропуска "Краковец" прибыл автомобиль Renault под управлением гражданки Польши, но не пересек украинскую границу Фото: radiosvoboda.org "Вчера днем в пункт пропуска "Краковец" прибыл автомобиль Renault польской регистрации под управлением гражданки Польши. Для прохождения контроля женщина выбрала полосу движения "зеленый коридор". Однако пересечь границу ей не удалось. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, транспортное средство 2007 года выпуска было похищено на территории Швейцарии", – сказано в сообщении.Водителя и автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции Украины во Львовской области, об инциденте проинформировали украинское бюро Интерпола.Всего с начала года пограничники по базе Интерпола обнаружили почти 40 транспортных средств, находившихся в международном розыске, отмечают в Госпогранслужбе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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