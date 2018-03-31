руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели “в теплой и дружественной атмосфере” встречу, во время которой стороны обсудили участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество северокорейского олимпийского комитета и МОК. Об этом сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким и Бах также сделали совместное фото и посетили футбольный матч.

“Он (Ким Чен Ын — Ред.) приветствовал визит президента МОК в КНДР и провел с ним беседу в теплой и дружественной атмосфере. Президент МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение 23-х зимних Олимпийских игр”, — говорится в сообщении ЦТАК.

Бах также подчеркнул, что намерен стремиться к “сотрудничества МОК с КНДР для подготовки к участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2020 в Токио и в зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году, а также помогать развитию спорта в КНДР”, передает ЦТАК.

Напомним, Южная и Северная Корея в четверг договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, стремясь улучшить отношения и ослабить военную напряженность.

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