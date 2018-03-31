В настоящее время под канадские санкции уже подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.

В случае необходимости усиления давления на Россию Канада готова наложить дополнительные санкции на сторонников кремлевского режима, сообщает Укринформ со ссылкой на ответ правительства Канады, информирует svodka.net.

«Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС», — говорится в документе.

В настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.

«Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в документе.

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Ранее Президент США Дональд Трамп продлил до 1 апреля 2019 года санкции против РФ за хакерские атаки в отношении его страны.

Также заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа не исключают возможности введения санкций против окружения президента России Владимира Путина с целью увеличить давление на Кремль из-за его внешней агрессии против США и их союзников.

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