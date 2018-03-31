"Моряка" Пикассо, который оценивается в $70 млн, выставят на торги Christie's в Нью-Йорке

Картина Пабло Пикассо "Моряк" 1943 года, которая оценивается в $70 млн, будет выставлена на торгах Christie's в Нью-Йорке 15 мая, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"В рамках вечернего аукциона Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма", который пройдет 15 мая, на продажу будет выставлена датируемая 28 октября 1943 года выдающаяся картина Пабло Пикассо под названием "Моряк", общепринято считающаяся автопортретом самого художника и ранее находившаяся в легендарном собрании Виктора и Салли Ганц", - рассказал собеседник агентства.

Картина "Моряк", оцененная в сумму порядка $70 млн, имеет все шансы войти в топ-5 самых дорогих произведений П.Пикассо.

В последний раз "Моряк" выставлялся на торги в 1997 году в числе других лотов из собрания четы Ганц.

Центральное место в коллекции Виктора и Салли Ганц занимали работы П.Пикассо, которые они скупали на протяжении 20 лет. В их числе - полотно "Алжирские женщины (Версия "О")", проданное на нью-йоркских торгах Christie's в мае 2015 года за $179,4 млн, самая дорогая работа П.Пикассо.