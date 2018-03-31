Москва осуществляет атаки на демократические институты, заявил глава военного комитета НАТО Петр Павел. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Павел: Альянс не может согласиться с тем, что террористические акты в Солсбери являются нормальными Фото: ЕРА По его словам, "Москва продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты", при этом НАТО стало свидетелем как кибератак со стороны Кремля, так и покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.По его словам, это неприемлемое нарушение международных норм и правил.Он добавил, что Альянс не может согласиться с тем, что "террористические акты и действия" в Солсбери являются нормальными. По его словам, НАТО не может допустить, чтобы исполнители и организаторы покушения подрывали ценности современного общества.В то же время Павел подчеркнул, что нападение в Солсбери стала "фоном безответственного поведения России" – в 2014 году РФ аннексировала украинский Крым, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжила дестабилизировать Донбасс. По его словам, подход НАТО к России основывается на "политике сдерживания и обороны", а также на готовности к диалогу. При этом Павел отметил, что отношения между Альянсом и Россией серьезно ухудшаются из-за отсутствия доверия. "Нельзя вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет соблюдать международное право", – добавил Павел.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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