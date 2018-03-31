Ожидается, что утром в субботу, 31 марта, на территории столицы Украины, а также ближайших городов будет сохраняться густой туман, из-за чего видимость на дорогах составит не более 200-500 метров. Об этом украинцев предупредили представители Украинского гидрометцентра.

Кроме того, специалисты дали несколько советов, которых необходимо придерживаться водителям во время вождения при тумане:

1. снизить скорость движения;

2. при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

3. держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

4. при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

5. избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал svodka.net, синоптики рассказали, что в первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой. Слабый дождь с грозой 1 апреля пройдет в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В восточных областях - переменная облачность.

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