Обычные украинцы смогут объявить себя банкротами, если сумма их долга превысит 100 минимальных зарплат (на сегодня 372,3 тыс. грн). Об этом говорится в Кодексе по процедурам банкротства, принятом Верховной Радой в первом чтении.

Юристы говорят, что такая норма соответствует мировой практике, но так как вводится у нас впервые, сам документ нуждается в доработке, пишет со ссылкой на .

Что приняли

Банкротству физлиц посвящена вторая часть документа, первая — банкротству юрлиц. Общим между ними является то, что вводится процедура электронных торгов по продаже имущества того, кто объявил себя неплатежеспособным. Должник может стать банкротом через суд только после того, как останется, образно говоря, "голым и босым", а все принадлежащее ему ликвидное имущество уйдет с молотка.

По мнению одного из авторов законопроекта Павла Ризаненко, электронные торги снизят затраты на осуществление процедуры банкротства примерно вдвое: с 40% до 20% стоимости реализуемого имущества, а оно может быть продано по реальной, а не заниженной цене. Инициатором банкротства может стать либо кредитор, либо должник. В случае, если долг превышает 300 минзарплат (1,17 млн грн), то должник должен сам обратиться в суд с заявлением признать его банкротом.

Предложены три судебные процедуры: реструктуризация долгов на срок не более 3 лет (долгов по ипотеке — не более 5 лет), мировое соглашение и удовлетворение требований кредиторов путем реализации имущества. В последнем случае, если имущества мало, остаток долга списывается. Законопроект устанавливает преференции для должников, например, при продаже объекта недвижимости его в первую очередь могут купить члены семьи, а когда ипотечное жилье оплачено более чем на 50%, его нельзя отчуждать.

Суд может отказаться признать человека банкротом, если выяснится, что незадолго до процедуры банкротства он переписал свое имущество на других лиц. Это должно не допустить злоупотребления в процедурах банкротства и случаев мошенничества. После объявления человека банкротом он в течение пяти лет не может получить новый кредит, быть поручителем по кредиту и передавать свое имущество в залог без указания факта банкротства.

Эксперты

Юристы одобряют расширение нормы банкротства на физлиц, но опасаются, что после ее вступления в силу начнется волна фиктивных банкротств, причем по долгам на крупные суммы.

"Сейчас физлица, у которых есть задолженность, вынуждены ее выплачивать, невзирая на все жизненные проблемы, а после смерти должника эта обязанность переходит к его родственникам, принявшим наследство, — анализирует адвокат Владимир Столитний. — Теперь, человек, безуспешно вложивший заемные деньги, например, в бизнес, может через 5 лет после банкротства начать жизнь с чистого листа. Это мировая практика. Но в законе надо жестко и подробно выписать требования по реальному и мнимому банкротству, а не отдавать этот вопрос на откуп суду".

Специалисты по финрынку настроены более негативно.

"Даже сейчас у нас около 60 млрд грн невозвращенных кредитов, по которым открыты исполнительные производства, но долги взыскиваются с огромным трудом, — говорит финансовый знаток Игорь . — Если Кодекс о банкротстве примут, о половине этих долгов можно забыть, а финучреждения понесут огромные убытки".

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