Посольство РФ заявило, что связалось с родственницей отравленной в Великобритании гражданки России Юлии Скрипаль и та изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру. Посольство РФ заявило, что родственница хочет посетить Юлию Скрипаль Фото: Russian Embassy, UK / Twitter хочет навестить ее в Великобритании. Об этом заявила пресс-служба российского посольства в Лондоне."Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру", – сообщили в посольстве РФ. Российские дипломаты призвали британские власти, чтобы те "руководствуясь гуманитарными соображениями" оперативно выдали визу Виктории Скрипаль.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ потребовали предоставить им доступе к выздоравливающей Юлии Скрипаль.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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